Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій “Альфа” СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії “Лукойл-Нижневолжскнефть”, що працюють у Каспійському морі. Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела в спецслужбі.

Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.

Нагадаємо, 11 та 12 грудня дрони СБУ вже уражали нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна. Родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

А крім того, як повідомляло ІншеТВ, підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанський рухом «Черная Искра» провели спеціальну операцію, в результаті якої уразили два судна рф поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі, які перевозили озброєння та військову техніку.