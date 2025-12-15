За дорученням Офісу Генерального прокурора прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва забезпечили екстрадицію з Федеративної Республіки Німеччина мешканки Харкова — учасниці злочинної організації, діяльність якої була пов’язана з торгівлею людьми під виглядом програм сурогатного материнства.

За даними слідства, підозрювана працювала адміністраторкою медичної клініки та брала участь у вербуванні жінок, переважно з Харківської області. Їх вводили в оману, запевняючи, що вони народжуватимуть дітей для подружніх пар, а їхня роль обмежуватиметься лише виношуванням та пологами.

Насправді після народження дітей жінок змушували реєструвати новонароджених на своє ім’я та підписувати документи на їх вивезення за кордон. У разі відмови потерпілих шантажували та погрожували неповною виплатою обіцяної винагороди.

Слідством встановлено, що до складу злочинної організації входили 12 осіб : керівники та працівники медичних клінік у Києві й Харкові, менеджери, адміністратори та адвокат. Під прикриттям сурогатного материнства вони тривалий час продавали новонароджених дітей іноземцям, які проживали в країнах, де така практика заборонена.

Вартість «послуг» становила від 50 до 70 тисяч євро за одну дитину, тоді як сурогатним матерям виплачували близько 12 тисяч євро.

У серпні 2023 року всім учасникам злочинної організації було повідомлено про підозру (https://www.gp.gov.ua/ua/posts/torgivlya-ditmi-vikrito-masstabnu-sxemu-perepravlennya-novonarodzenix-ditei-za-kordon-pid-prikrittyam-surogatnogo-materinstva) за фактами торгівлі людьми та участі у злочинній організації.

Підозрювану та ще трьох спільників оголосили в державний і міжнародний розшук.