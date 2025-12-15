Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у листопаді 2025р. порівняно з жовтнем становила 0,6%.

Про це повідомляє ГУ статистики у Миколаївській області.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць підвищились на 1,4%. Найбільше подорожчали яйця – на 17,1%, сало – на 9,1%. На 6,9–1,3% зросли ціни на крупи гречані, макаронні вироби, овочі, рис, хліб, цукор. Водночас подешевшали фрукти на 4,7%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,3%, а саме: алкогольні напої – на 1,4%, тютюнові вироби – на 1,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни знизились на 1,9% внаслідок подешевшання фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 4,0%.

Ціни на транспорт зросли на 0,1% в основному під впливом подорожчання дизельного пального на 3,5%, газу скрапленого для автомобілів – на 0,6%, бензину А-95 – на 0,3%.