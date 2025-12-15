Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 15 грудня арештував два мобільні телефони та планшет, вилучені у народної депутатки Анни Скороход під час обшуків у неї вдома. Водночас клопотання про арешт її нерухомості суд не задовольнив. Сама ж політикиня, яку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря, коментуючи це рішення щодо власних гаджетів, заявила, що нехай тепер правоохоронці “пограють в Minecraft“.

Про це із приміщення суду повідомила кореспондентка Суспільного.

Клопотання щодо арешту телефонів і планшету та нерухомості розглядалось на двох окремих засіданнях. Вони пройшли у “закритому форматі” на прохання детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Родіона Бірюкова “через висвітлення особистої інформації”.

Народна обраниця та її адвокат Олег Бургела наполягали на відкритому засіданні. Зокрема, у залі суду Скороход заявила, що їй “немає чого приховувати”, наголосивши, що обрання запобіжного заходу для неї “проходило у відкритому форматі”.

Як Анна Скороход прокоментувала рішення суду

Після оголошення рішення суду політикиня пояснила, що ВАКС арештував гаджети, які були вилучені НАБУ під час обшуку у неї вдома.

“Це мобільні телефони та дитячий планшет. Ну, їх арештували. Ну, нехай пограють у Minecraft (відеогра — ред.), що вам скажу”, — прокоментувала Скороход.

Вона також сказала, що не буде оскаржувати це рішення, але, мовляв, “просила повернути планшет”, який належить її дитині.

“Я просила повернути дитячий планшет, бо дитина дивиться мультики. Тепер нехай вони подивляться мультики, нехай пограють в ігри…”, — додала нардепка.

Щодо нерухомого майна Скороход заявила, що “воно вже було арештоване”.

Окрім цього народна обраниця розповіла, що НАБУ не надає згоду на “відкриті” судові засідання у її справі.

“А я захищатися не можу, бо це таємниця досудового слідства. Я повторюсь, мені нема чого приховувати, я виключно за публічний процес… Я думаю, що нікому не треба розповідати, що я говорю правду в лоб”, — пояснює вона.

Також Скороход сказала, що разом зі своїм адвокатом чекає на засідання з оскарження запобіжному заходу, який їй нещодавно обрали.

“Також я буду звертатися в Сенат і Конгрес США, в Європейський Союз щодо провокацій і правопорушень, які відбуваються тут в Україні, свавілля, яке вчиняється відповідно до опозиції”, — сказала нардепка. Цікаво, кого вона називає опозицією. Якщо себе, то нагадаємо – депутатська група «За майбутнє», “за майбах”, як її називають, до опозиції ніяк не належить.

На запитання, хто вніс за неї заставу, Скороход відповіла, що це зробило “адвокатське бюро”, не озвучивши його назви. Проте вона зауважила, що ці гроші вона “має повернути”.

9 грудня ВАКС обрав запобіжний захід для нардепки у вигляді застави у понад 3 мільйони гривень. За словами її захисника, цю суму 12 грудня заплатили “треті особи”. Після внесення грошей суд зобов’язав Скороход носити електронний браслет.

