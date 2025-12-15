Один із найбільших підрядників “Енергоатому” часів Міндіча — ПрАТ “Юженергобуд” — уже майже 10 років перебуває під слідством за участь у схемах на тендерах “Енергоатому”. Попри це, а також попри те, що підприємство тривалий час у процедурі банкрутства, “Енергоатом” за останні два роки віддав “Юженергобуду” підрядів понад на 3,5 млрд грн.

Історія зв’язків “Енергоатому” та “Юженергобуду” виводить на ще один показовий кейс, пише Телеграф. Виявляється, інша компанія власника “Юженергобуду” — ТОВ “Корпорація бугські кар’єри” (ТОВ “КБК) також проходить “по криміналу” у справі, де фігурує державна структура. На початку широкомасштабного вторгнення ТОВ “КБК” заволоділо понад 70 тис. літрів дизельного пального, яке належало “Укрзалізниці”.

Мільярди для банкрута і маніпулятора — що відомо про свіжі стосунки “Енергоатому” і “Юженергобуду”

Аналіз тендерів “Енергоатому” показує: у період дії викритої НАБУ схеми “Шлагбаум” одним із найбільших виконавців робіт для держпідприємства було ПрАТ “Юженергобуд”.

Дані системи YouControl та Prozorro свідчать, що загалом “Юженергобуд” протягом лише 2024—2025 років “натендерив” на підрядах “Енергоатому” понад 3,5 млрд грн.

Останні два роки ПрАТ “Юженергобуд” неймовірно везло з тендерами, особливо від “Енергоатому”. На графіку – дані щодо участі компанії у державних закупівлях – понад 3,5 млрд за 2024—2025 роки. Дані YouControl

Медіа не раз писали про можливі маніпуляції в цих закупівлях. Наприклад:

у травні 2025 року “Юженергобуд” пропонував поставити “Енергоатому” димові пожежні сповіщувачі в рази дорожче за ринок в угоді на 111 млн грн ;

поставити “Енергоатому” димові пожежні сповіщувачі в рази дорожче за ринок в угоді на ; в іншому тендері на 580 млн грн компанія виставила завищені ціни на будматеріали та приховала реальну вартість трансформатора.

компанія завищені ціни на будматеріали та приховала реальну вартість трансформатора. у жовтні 2024 року “Енергоатом” віддав “Юженергобуду” тендер на 595 млн грн на спорудження захисту для ПАЕС. З огляду на воєнний стан, подробиці угоди, зокрема ціни, засекретили.

Характерно, що згадані тендери на сотні мільйонів доларів “Енергоатом” віддавав компанії, щодо якої ще з 2007 року розглядається справа про банкрутство (№ 14/169-НР ).

“Юженергобуд” уже мав репутацію недобросовісного підрядника: у 2015 році АМКУ оштрафував його та пов’язану компанію “Енергопромбуд” за змову на двох тендерах на 14 млн грн.

Та, як виявилося, це лише квіточки. Досліджуючи Єдиний держреєстр судових рішень, журналісти натрапили на низку кримінальних проваджень, які свідчать: “Юженергобуд” “присмоктався” до “Енергоатому” ще два десятиліття тому.

20 років схематозу: що встановили слідчі та суди

Так, у матеріалах ВАКС, що стосуються кримінального провадження №42015150120000001 від 26.01.2015 зазначається , що у ході досудового розслідування (проводить НАБУ) встановлено факти зловживань службовими особами НАЕК “Енергоатом” в інтересах “Юженергобуду”, які тривають як мінімум з 2004 року.

“У період з 01.01.2004 по 11.03.2019 відокремленими підрозділами ДП “НАЕК “Енергоатом” укладено з ПрАТ (раніше — ПАТ) “Юженергобуд” 336 договорів та додаткових угод до них на загальну суму понад 4,5 мільярда гривень“, — зазначено у матеріалах судової справи.

Заволодіння коштами на роботах для ПАЕС

Слідство встановило епізод незаконного заволодіння 19,8 млн грн (близько $1,67 млн за курсом 2014 року, що зараз становило б близько 70 млн грн) під час робіт на Ташлицькій ГАЕС при проведенні постачання за результатами державних закупівель, що проводились упродовж 2014 року. Самі ж ці роботи “Юженергобуд” почав виконувати для Південноукраїнської АЕС ще з 2004.

Схему реалізували через низку фіктивних підприємств — “Сайбері”, “БК “Вест Групп”, “Спеценергосервіс”, “Техностиль 2000”, “Лібротех” тощо. Вони нібито постачали матеріали, але за штучно завищеними цінами.

Як “Юженергобуд” обходив заборону АМКУ

У матеріалах суду також ідеться про те, як компанія уникала заборони на участь у тендерах після змови 2015 року: формальним переможцем закупівель ставали інші юрособи (зокрема, Корпорація “ТСМ Груп”), проте роботи фактично виконував “Юженергобуд”.

Матеріали з ЄДРСР щодо справи “Юженергобуду”

Схеми з завищенням вартості обладнання для АЕС

В матеріалах іншого кримінального провадження, №52022000000000387 (також веде НАБУ), згадується оборудка, яку “Юженергобуд” провернув за допомогою низки закордонних фірм у 2020 році. Епізод стосується закупівлі для “Енергоатому” Автоматичної системи управління технічного процесу ‘ASU TP-2020.ТГАЕС.380.01.61000″, виробництва Emerson Process Management Sp.Zo.o. (Польща).

“Службові особи ПрАТ “Юженергобуд” та пов`язаних з ним підприємств, задля завищення ціни цього обладнання, самостійно надсилали запити комерційних пропозицій від імені державного підприємства та відповіді на них від імені підприємств, з якими попередньо досягли домовленості про зазначення завідомо завищеної ціни… Зазначене імовірно спричинило втрату активів ДП “НАЕК “Енергоатом” у розмірі 178 186 303,68 грн, що становлять різницю у ринковій вартості придбаного обладнання та ціні його фактичного придбання державним підприємством“, — йдеться, зокрема у матеріалах ЄДРСР.

Гірнича маса для АЕС: завищення цін у 20 разів

А ось матеріали ще одного кримінального провадження, №22016150000000015 від 23.02.2016, яке ведуть слідчі Нацполу, дає розуміння, як саме “Юженергобуд” заробляв на “Енергоатомі”, використовуючи підставні фірми. Справа стосується переплати на так званій гірській масі, котра використовується на будівництві.

За даними слідства:

“Юженергобуд” декларував закупівлю породи за 420 грн/м³ ;

; фактична собівартість становила 20 грн/м³ — у 20 разів менше ;

— у ; реальний товар постачали афілійовані підприємства групи “Корпорація бугські кар’єри”.

Різницю, фактично, сплачувала держава.

Матеріали з ЄДРСР щодо справи “Юженергобуду”

Не атомом єдиним… Як “Бугські кар’єри” під час війни отримали дизель “Укрзалізниці”

Згадки в одній кримінальній справі з “Юженергобудом” про “Корпорацію бугські кар’єри” змушують пильніше придивитися до цієї компанії. Адже у них один власник – Матвій Ясеницький, якому належать по 100% обох фірм.

За даними YouControl, насправді “Корпорація бугські кар’єри” це ціла група, яка загалом включає 26 компаній, пов’язаних із Ясеницькими (Матвій, Анастасія, їхній син Іван та його дружина Марія (на неї оформлене “непрофільне ПП “Вознесенськ Ліс”), а також Сергій Волосовський, як учасник керівник низки підприємств групи). Бізнес працює у сфері видобування каменю, щебеню, піску та будівництві енергетичних об’єктів.

Структура групи “Корпорація бугські кар’єри” Ясеницьких. Дані YouControl

Серед підприємств групи – ТОВ “Ново-Український кар’єр”, ТОВ “Вознесенська ПМК”, ТОВ “Вознесенський гранітно-щебеневий завод”, ТОВ “Прибузький гранітний кар`єр”, ТОВ “Южнобугський гранітний кар`єр”, ТОВ “Енергопромбуд” (фігурант тендерної змови з “Юженергобудом”) та інші.

У медіа “Корпорація бугські кар’єри” згадується не так щоб часто, а от у Єдиному держреєстрі судових рішень згадок про неї вистачає, у тому числі й в контексті кримінальних проваджень. Одне із найцікавіших проваджень стосується передачі ТОВ “КБК” на безоплатній основі дизелю, що належав “Укрзалізниці”.

Фабула кримінальної справи наступна: 14 березня 2022 року, тобто практично на самому початку широкомасштабного вторгнення, ТОВ “КБК” звернулася з листом до Регіональної філії “Одеська залізниця” АТ “Укрзалізниця”. Просило про надання допомоги дизельним пальним та бензином, начебто для забезпечення потреб територіальної оборони місцевих громад.

Один із керівників “Локомотивне депо Миколаїв” погодив таку видачу, можливо, тому, що вказаний лист окрім керівника ТОВ “КБК” підписала ще й низка керівників ОТГ.

Як результат:

“Укрзалізниця” безкоштовно передала понад 70 тис. літрів дизеля вартістю більш як 1,7 млн грн ;

вартістю більш як ; усе пальне опинилося у розпорядженні приватної компанії ;

; подальша доля пального невідома.

Зате відомо, що відповідальним особам з “Укрзалізниці” за те що “налили” пального ТОВ “КБК” наразі світить відповідальність за ч. 5 ст. 191 КК — “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем” (позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років). Ну а ТОВ “Корпорація бугські кар’єри”, хоча і є, за версією правоохоронців, основним вигодонабувачем оборудки, обвинувачення у цій справі якимось чином уникло.

Хто стоїть за компаніями: власники та історія структури бізнесу

Прізвище Ясеницького почали згадувати у зв’язку з “Юженергобудом” із 2013 року, коли 48% компанії отримало ТОВ “Бранден”, оформлене на Матвія та Анастасію Ясеницьких. За даними ЗМІ, їхній син Іван Ясеницький був гендиректором “Юженергобуду”.

Попри це, у ті роки компанію часто пов’язували з бізнесменом Олександром Альтманом — фігурантом рейдерського захоплення ТВі. Через ТОВ “А-Трейд” він володів близько 14% “Юженергобуду” з 2009 року. Але у 2018-му “А-Трейд” вийшло зі складу засновників, і 100% компанії перейшли до Анастасії Ясеницької. З 3-го кварталу 2023 року власником став її чоловік Матвій Ясеницький.

Що стосується ТОВ “Корпорація бугські кар’єри”, то компанія була створена у 2014 році під назвою “Олександрівський гранітний кар’єр” і перейменована у “КБК” у 2017 році. У 2016-му її власниками стали Матвій Ясеницький та Андрій Пелещук (по 50%). З 2019 року 100% компанії належать Ясеницькому.

Цікава деталь: наразі Матвію Ясеницькому 86 років.

Що далі?

З огляду на історію “Юженергобуду”, увагу НАБУ та підозрілу активність компанії у тендерах останніх років, не виключено, що прізвище Ясеницького може з’явитися і в контексті справи “Мідас”. Тим більше, що на “плівках Міндіча” червоною ниткою проходить тема розкрадання на об’єктах захисту для атомних станцій, а “Юженергобуд”, як вже згадувалося, взявся за 595 млн грн захистити один з об’єктів до 25 грудня 2025 року.

“Телеграф” має намір поцікавитися в “Енергоатому” та “Юженергобуду”, чи побудовано захист вказаного об’єкту і чи буде його введено в експлуатацію 25 грудня.

Далі буде.