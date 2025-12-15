Як повідомили в управлінні податкових сервісів Головного управління ДПС у Миколаївській області, у січні – листопаді 2025 року платники податків Миколаївщини отримали 86,3 тисячі адміністративних послуг.

Найчастіше громадяни зверталися до податкової служби для отримання картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Таких послуг за 11 місяців поточного року надано 53234.

Крім того:

видано відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 14 901;

зареєстровано програмних реєстраторів розрахункових операцій – 5190;

зареєстровано книг обліку розрахункових операцій – 2834;

зареєстровано розрахункових книжок – 2203;

зареєстровано реєстраторів розрахункових операцій – 1344;

надано витягів з реєстру платників ПДВ – 995;

зареєстровано платників податку на додану вартість – 5603.

Головне управління ДПС у Миколаївській області прагне, щоб кожен громадянин або підприємець мав можливість отримати необхідні послуги швидко, зрозуміло та з повагою до своїх потреб. Саме тому служба забезпечує доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. При облаштуванні Центрів обслуговування платників першочергова увага приділяється зручності таких осіб та забезпеченню їхніх потреб в отриманні послуг.

Нагадуємо, що на Миколаївщині здійснюють діяльність 4 державні податкові інспекції, на базі яких працюють 6 сервісних центрів обслуговування платників (ЦОП) та 14 пунктів обслуговування, до яких можна звернутися з питань отримання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг, приймання звітності, заповнення податкових декларацій та розрахунків, користування електронними сервісами ДПС. Платникам на практиці демонструють, як саме проходить процес подання декларації, за допомогою яких програм формується, підписується та відправляється податкова звітність.

До послуг платників комп’ютерна техніка, яка підключена до мережі Інтернет і дає змогу платникам, які отримали електронний цифровий підпис, формувати та передавати звітність в електронному вигляді. Для зручності відвідувачів розміщено тематичну друковану продукцію, оформлено інформаційні стенди, що містять зразки заповнення декларацій, звітів та заяв.

Також в області функціонує 1 пункт видачі електронних ключів, розташований в адмінбудівлі Миколаївської ДПІ Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів з боку агресора пошкоджень та руйнувань зазнали приміщення деяких ЦОП та державних податкових інспекцій області. Тому рекомендуємо з актуальною інформацією щодо роботи інспекцій ознайомитися на сайті Головного управління ДПС у Миколаївській області за покликанням: http://mk.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi.

Державна податкова служба України у рамках Національної стратегії доходів постійно вдосконалює процедури податкового адміністрування та пропонує громадянам використовувати можливості інтернет-технологій для отримання адмінпослуг.

Головне управління ДПС у Миколаївській області звертає увагу платників податків, що податкові послуги можна отримати в онлайн-режимі, використовуючи можливості сервісу «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через мобільний застосунок «Моя податкова».