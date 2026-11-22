Поблизу Бенгазі атаковане судно ASCALON, яке вийшло із порту Балтійськ Калінінградської області.

ASCALON (IMO 9198226) російський ролкер, власником якого є підсанкційна компанія ТОВ «М Лізинг». Судно перебуває під санкціями США та віднесене ГУР до категорії перевізників вантажів військового призначення.

Раніше судно використовувалося в межах так званого «Сирійського експресу», неодноразово фіксувалося на території військово-морської бази Новоросійська, а у 2018 році доставляло з РФ до КНР ракети для ЗРК С-400.

Особливо показово, що 15–16 жовтня 2026 року ASCALON разом із двома іншими російськими вантажними суднами завантажував військову техніку у військово-морській базі Балтійська. На супутникових знімках ідентифікували БМП, БТР, бронеавтомобілі MRAP та логістичну техніку.

31 жовтня судно залишило Балтійськ у складі групи російських вантажних кораблів, а вже в листопаді рухалося в напрямку Середземного моря.

За інформацією Associated Press із посиланням на лівійських військових, БЕКи, ймовірно, були українськими та запущені з військової бази на заході Лівії, яку використовують українські сили.

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