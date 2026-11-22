Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкритикував проєкт довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки, назвавши неприйнятним для країни. Одним із головних приводів для критики стало передбачене в документі фінансування України обсягом €100 млрд. Про це інформує Кореспондент.

За словами Бабіша, запропонований варіант бюджету передбачає скорочення фінансування для Чехії на 7,5 млрд крон (близько €307 млн). Крім того, чеський прем’єр висловив невдоволення витратами на утримання європейських інституцій, зокрема Європарламенту, Єврокомісії та їхнього апарату.

Окремо він розкритикував намір спрямувати €100 млрд із бюджету ЄС на підтримку України.

“Чому ми маємо давати гроші з європейського бюджету Україні? Україна має отримувати гроші поза європейським бюджетом”, – вважає Бабіш.

Переговорну рамку майбутнього семирічного бюджету ЄС у суботу представив президент Євроради Антоніу Кошта.

Переговори щодо нового бюджету ЄС тривають. Кошта прагне досягти домовленості між усіма 27 державами-членами до кінця 2026 року.