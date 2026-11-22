Український премʼєр-міністр Сергій Корецький анонсував запуск в Україні платформи, де можна буде повідомляти про відсутність базових послуг. Також опрацьовують залучення до ремонтних робіт після атак РФ Державної спеціальної служби транспорту, пише ЛБ.

Як розповів глава уряду, він провів нараду з профільними міністрами, посадовцями Офісу президента, керівниками обласних і міських адміністрацій та енергетиками.

Зараз тривають відновлювальні роботи після російських ударів по критичній інфраструктурі в Києві, Одесі та інших містах.

Більша частина Одеси з водою. Проте без опалення досі близько 240 тисяч людей, триває підключення котелень. До кінця доби більшість одеситів мають отримати тепло. Росіяни методично вибивають лінії електропередач в регіоні й постійні атаки не дають бригадам повноцінно працювати.

На правобережній частині Києва мережу поступово наповнюють водою. Наступного тижня на рівні уряду готують декілька рішень, потрібних окремо для столиці, а також щодо пріоритизації водопостачання в разі подальших ворожих обстрілів і руйнувань інфраструктури. Алгоритм для критичних ситуацій буде єдиним для всієї країни з урахуванням регіональних особливостей.

«Окремо, за дорученням Президента, опрацювали залучення до ремонтних робіт Державної спеціальної служби транспорту, що підпорядкована Міноборони. Цивільні комунальники не мають змоги так же швидко працювати в бойових умовах і не мають спеціальної техніки, як це вже ефективно роблять ДССТ, особливо в прифронтових регіонах», – розповів премʼєр.

Також Міноборони разом із ЗСУ мають визначити серед військовослужбовців фахових інженерів та електриків, актуалізувати списки і за регіональним принципом направити цих людей у резерв ДССТ. Це розцінюють це як додаткову допомогу в разі необхідності.

Мінцифри разом із Мінрегіоном найближчим часом запустить єдину цифрову платформу, де кожна людина зможе повідомляти про відсутність базових послуг: світла, тепла, води.