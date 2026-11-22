У Римі туристи стали кидати менше монет у фонтан Треві: благодійники недорахувалися сотень тисяч євро. За перші дев’ять місяців 2026 року благодійна організація Caritas Roma отримала приблизно на 200 тисяч євро менше, ніж за аналогічний період торік. Однією з можливих причин називають запровадження платного доступу до фонтана, який із лютого коштує два євро. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Фонтан Треві, розташований у самому серці Рима, щороку приваблює мільйони туристів. За давньою традицією відвідувачі кидають у воду монети через плече, сподіваючись одного дня знову повернутися до Вічного міста. Водночас цей символічний ритуал має і цілком практичне значення: зібрані кошти спрямовують на допомогу малозабезпеченим людям, фінансування соціальних їдалень та інших благодійних ініціатив.

Однак у 2026 році надходження від туристичних пожертв помітно зменшилися. За інформацією The Guardian, протягом січня-вересня Caritas Roma недоотримала близько 200 тисяч євро порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Німецьке видання BILD оцінює скорочення приблизно у 238 тисяч євро. Водночас італійське Radio Roma Capitale наводить дещо інші цифри. За його даними, протягом дев’яти місяців 2026 року з фонтана зібрали близько 1,24 мільйона євро проти 1,42 мільйона євро роком раніше. Таким чином, скорочення становило приблизно 174 тисячі євро.

Зменшилася і загальна вага монет. Якщо протягом січня-вересня минулого року з води дістали понад 28 тонн дрібних грошей, то цьогоріч цей показник становив близько 22,7 тонни. Для порівняння, за весь 2025 рік із фонтана Треві зібрали 1,86 мільйона євро, які спрямували на благодійність.

Однією з можливих причин скорочення пожертв називають запровадження плати за доступ до найближчої до фонтана зони. Із 2 лютого 2026 року туристам необхідно сплатити два євро, щоб спуститися сходами безпосередньо до води. Водночас сама площа залишається відкритою, тому оглянути архітектурну пам’ятку та сфотографувати її здалеку можна безкоштовно.

Директор благодійної організації Caritas Roma Джустино Трінча в коментарі італійському виданню Il Messaggero припустив, що нові правила могли вплинути на поведінку відвідувачів.

Закриття прямого доступу до фонтана Треві могло бути одним із чинників – зазначив він.

Журналісти поспілкувалися з туристами, які відвідували пам’ятку після запровадження нових правил.

Зокрема, американець Джефф Клінтон, який уперше приїхав до Рима разом із дружиною, збирався кинути у фонтан монету номіналом один цент. Однак, побачивши обмеження доступу, вирішив не платити два євро за можливість здійснити традиційний ритуал. Інша пара туристів із Нью-Йорка також відмовилася від цієї ідеї. За їхніми словами, вони не мали дрібних грошей і не вважали за потрібне купувати квитки, щоб наблизитися до води. Деякі відвідувачі, які все ж оплачують доступ, також не поспішають кидати монети, оскільки бачать, що інші туристи цього майже не роблять.

Ще одним можливим чинником експерти називають поширення безготівкових розрахунків. Мандрівники дедалі частіше користуються банківськими картками та смартфонами, тому просто не мають із собою монет.

Водночас у Caritas Roma застерігають від передчасних висновків. Представник організації повідомив The Guardian, що під час попередніх підрахунків за 2026 рік ще не врахували іноземні монети. Через це остаточне скорочення пожертв може виявитися меншим.