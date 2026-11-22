Латвія не планує повертатися до звичайних дипломатичних та економічних відносин із росією навіть після завершення війни в Україні. Прем’єр-міністр країни Андріс Кулбергс наголосив, що Європа вступила в нову епоху, яка не дозволяє повернутися до колишньої співпраці з москвою. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt, пише УНН.

За словами глави латвійського уряду, припинення бойових дій в Україні не означатиме автоматичного відновлення відносин між росією та європейськими державами.

Деякі вважають, що після припинення вогню можна буде повернутися до нормальних відносин із росією. Це неможливо. Настала нова епоха – заявив Кулбергс.

Прем’єр також закликав Європейський Союз повністю припинити в’їзд російських громадян, зокрема туристів.

Він пояснив таку позицію посиленням гібридних атак кремля та неможливістю ретельно перевіряти сотні тисяч власників шенгенських віз.

Кулбергс наголосив, що європейські країни повинні зберігати єдність у підтримці України та збільшувати оборонні витрати.

Після приходу до влади у травні 2026 року він також виступив за припинення торговельних відносин із росією, назвавши економічну залежність від москви небезпечною.

Водночас Латвія продовжує зміцнювати кордон із росією та білоруссю, зокрема облаштовує протитанкові рови й бетонні загородження в межах Балтійської лінії оборони.

На думку латвійського прем’єра, Європа не повинна послаблювати тиск на кремль навіть у разі досягнення домовленостей про припинення вогню в Україні.