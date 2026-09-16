У бюджет на 2027 рік заклали понад 117 млрд грн від податкових змін, які ще не ухвалені, у тому числі від підвищення ПДВ.

Про це повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк.

У проєкті держбюджету уряд врахував додаткові надходження від податкових змін, які ще не затверджені законами:

• 58,7 млрд грн від підвищення ставки ПДВ

• 38,5 млрд грн від продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків на рівні 50%

• 11,8 млрд грн від оподаткування товарів у міжнародних посилках та експрес-відправленнях

• 8,3 млрд грн від додаткового підвищення акцизів на бензин, дизельне пальне та скраплений газ.

Разом це понад 117 млрд грн доходів, для отримання яких Верховна Рада ще має внести зміни до Податкового кодексу.

Найбільшу суму уряд очікує саме від підвищення ПДВ. Але якою має бути нова ставка і коли її планують запровадити, у бюджетних документах не вказано.

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, У проєкті Держбюджету на наступний рік на оборону передбачено 44% ВВП, – Корецький (ВІДЕО)