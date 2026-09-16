Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти РФ пройшов процедурне голосування, під час якого голоси розподілилися так:

Республіканці «за» — 212, «проти» — 2; Демократи «за» — 2, «проти» — 209. Фінальне голосування сьогодні о 22:45 за Києвом.

Для ухвалення цього законопроєкту в Палаті представників США потрібна проста більшість голосів — 218 голосів.

Процедурне голосування у США — це перш за все перевірка дисципліни та лояльності. Тому такі результати ще не означають, що на вирішальному етапі голоси розподіляться так само.

Головна причина суперечок полягає не в самих санкціях проти рф чи її «тіньового флоту», а в тому, що документ надає президентові США широкі повноваження одноосібно накладати мита. Демократи блокують білль через відсутність контролю з боку Конгресу над цими тарифами.

Після розчищення процедурного шляху співавтор законопроєкту сенатор Річард Блюменталь звернувся до української громади.

“Ми не заспокоїмось, поки Україна не стане захищеною вільною нацією”, – заявив Блюменталь.

За його словами, закон здатен “спопелити” воєнну машину Путіна.

“Єдиний спосіб зупинити хуліганів – відштовхнути їх і вдарити в обличчя”, – додав сенатор.