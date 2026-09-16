У ніч на 16 вересня (з 18:00 15 вересня) противник атакував 80 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово – рф; ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!