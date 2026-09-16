Після перемоги у 2024 році статки Трампа зросли на $2.7 млрд, здебільшого завдяки криптопроєктам та закордонним угодам. Про це повідомляє УС з посиланням на Forbes.

Структура найбільших статків Трампа

Криптовалюта та ліквідні активи — $2,4 млрд

Доходи від продажу криптовалюти, виходу з кількох компаній та угоди з інвесторами з ОАЕ, власний мемкоїн ($183 млн), токени проєкту World Liberty Financial ($78 млн) та бізнес зі стейблкоїнами USD1 ($233 млн).

Гольф-клуби та курорти — $1,8 млрд

Американські гольф-клуби: ($706 млн), Mar-a-Lago ($618 млн). Резиденція та закритий клуб показали рекордне зростання прибутків завдяки політичній діяльності. Trump National Doral Miami ($365 млн), три об’єкти в Шотландії та Ірландії ($155 млн).

Нерухомість — $1,1 млрд

Частки в 1290 Avenue of the Americas ($121 млн), 555 California Street ($101 млн), 6 East 57th Street ($109 млн), 40 Wall Street ($104 млн), а також пентхаус у Trump Tower ($45 млн), апартаменти на Park Avenue ($88 млн), будинки у Флориді ($100 млн), частки в готелях Лас-Вегаса ($73 млн) та Чикаго ($73 млн), виноробня у Вірджинії ($42 млн).

Медіакомпанія Truth Social — $1 млрд

Попри слабкі фінансові показники ($3.7 млн виторгу за 2025 рік при збитках у $712 млн), ринкова оцінка частки Трампа в Trump Media and Technology Group становить $1 млрд.

Ліцензування та інші активи — $700 млн

Ліцензування ($655 млн), гелікоптер та літак ($12 млн), а також позики дітям ($5 млн) і пенсійні накоплення ($2 млн).