Зеленський дав інтерв’ю канадському каналу CBC News, у якому розповів, як змінилася війна і все навколо неї, чому умови миру тепер не такі, і чого американці не розуміють про Путіна.

У війні Росії проти України не може бути перемоги для обох сторін – лише зупинка бойових дій заради людських життів. Водночас деякі партнери помилково вважають, що Путіну потрібна лише частина української території.

“У нього найбільша територія у світі, і йому потрібно якісь кілометри? Ось чому це дуже дивно, коли деякі партнери кажуть: йому потрібна лише ця частина України, ось ці кілометри, і все”, – зазначив президент.

За його словами, це “божевільна ідея” – Путіну потрібні не кілометри, а вся Україна як частина Росії. Мета Кремля значно ширша, ніж отримання окремої ділянки землі – йдеться про повне підпорядкування країни.

Зеленський також зазначив, що пошук рішення, вигідного одразу й Росії, і Україні, це марний шлях.

“У цій війні не може бути win-win. Через стільки людських втрат вона перестала бути про перемогу для обох ще в перший день”, – заявив Зеленський.

За його словами, єдина справжня перемога зараз – для всього світу – це просто зупинити війну заради людських життів, а не шукати формулу, однаково вигідну обом сторонам.

Зеленський наголосив, що Україна та США перебувають у постійному діалозі й продовжують переговори – американська сторона, за його словами, вживає різних заходів підтримки.

Зеленський розповів, що американська сторона попросила не розкривати деталі перемовин у медіа, поки триває опрацювання озвучених ідей. Наразі йде підготовка до зустрічі президента з Дональдом Трампом у Нью-Йорку, яка запланована на кінець вересня.