Нові фотографії, отримані ексклузивно телеканалом CBS News, вперше демонструють масштабні пошкодження та руйнування будівель і техніки на кількох американських базах на Близькому Сході внаслідок ракетних ударів та атак безпілотників з боку Ірану.

Ці знімки передали CBS News військовослужбовці, які перебувають на службі; вони побажали залишитися анонімними через суворі обмеження щодо спілкування зі ЗМІ, що діють у збройних силах.

«Нашим базам завдано серйозної шкоди, про яку не повідомили американській громадськості, — розповів один із військовослужбовців, що перебуває в зоні розгортання. — Ми стоїмо там із заплющеними очима й отримуємо удари просто в обличчя».

На одному зі знімків, зробленому на авіабазі «Принц Султан» у Саудівській Аравії, видно наслідки прямого влучання в задню частину чотиримоторного літака Boeing E-3 Sentry: хвіст відірвано від обгорілого фюзеляжу, на якому також кріпилася обертова радіолокаційна антена — важливий елемент для збору розвідувальних даних у повітрі.

Наслідки іранського удару по табору Бюрінг (Camp Buehring) у Кувейті; фото без дати.



Фото (без дати) житлових модулів, знищених іранським ударом у таборі Бюрінг, Кувейт.

На інших фотографіях із цієї бази видно зруйновані зсередини будівлі та казарми; їхні понівечені остови, за іронією долі, стоять поруч із неушкодженими бетонними захисними спорудами Т-подібної форми. Колись ці конструкції вважалися надійним захистом від гранат і мінометного вогню, однак виявилися абсолютно неефективними проти атак із повітря.

Схожа похмура картина постає і в таборі Бюрінг у Кувейті — важливій базі для зосередження сухопутних військ, бронетехніки та авіації США; цей об’єкт розташований у віддаленій пустельній місцевості далеко на північний захід від міста Кувейт.

Фото (без дати) автомобіля, знищеного під час конфлікту США з Іраном; табір Бюрінг, Кувейт.

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Фото (без дати) будівлі, пошкодженої іранським ударом; табір Аріфджан (Camp Arifjan), Кувейт.

Цього тижня Генеральний інспектор Міністерства оборони оприлюднив новий звіт щодо конфлікту з Іраном, у якому йдеться про втрати техніки на суму до 3,7 мільярда доларів, зокрема майже 60 літаків. У першому у своєму роді обов’язковому звіті для Конгресу генеральний інспектор також зазначив, що Центральне командування США повідомило про удари Ірану по американських базах у Кувейті, Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Іраку, Омані та Йорданії.

Пентагон не відповів на запит про коментар.



Фото (без дати), що демонструє наслідки іранського удару по авіабазі «Принц Султан» у Саудівській Аравії.

«Це не поодинокі випадки прориву», — додав військовослужбовець, посилаючись на вислів міністра оборони Піта Гегсета, вжитий після смертоносної атаки 1 березня на порт Шуайба в Кувейті, внаслідок якої загинули шестеро американських військових. — «Ми не захищаємо ці бази. Ми просто спостерігаємо, як їх знищують».