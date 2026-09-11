Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів через програми ЄБРР для підтримки екстрених закупівель природного газу та формування необхідних запасів напередодні зими.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Ще 10 млн канадських доларів Канада надасть до Фонду підтримки енергетики. Загальний внесок Канади сягне 100 млн канадських доларів.

Ядерна енергетика. Розвиваємо стратегічне партнерство між «Енергоатомом» та Cameco щодо довгострокових поставок урану та послуг з конверсії до 2035 року.

Гідроенергетика, відновлювана енергетика та стійкість мереж. Export Development Canada виділяє 200 млн канадських доларів для підтримки пріоритетних проєктів в Україні, у тому числі у сфері гідроенергетичної інфраструктури. Продовжуємо обмін інформацією та знаннями щодо модернізації електроенергетичної системи, гідроенергетики, технологій накопичення енергії, відбудови інфраструктури та підвищення стійкості електромереж.

Інвестиції. Розвиваємо діалог щодо участі канадського приватного сектору у відбудові енергетичного сектору України, зокрема у сферах енергетичного обладнання, інженерних послуг, технічної експертизи, цифрових технологій, кібербезпеки та операційної стійкості.

Вдячний Тіму Годжсону та Канаді за послідовну підтримку української енергетики та конкретну допомогу в підготовці до зими, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Україна та Канада підписали Декларацію про 100-річне партнерство (ВІДЕО)