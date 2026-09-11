У Нью-Йорку масштабне світлове шоу дронів відтворило силуети веж-близнюків Всесвітнього торгового центру в їхньому оригінальному архітектурному масштабі.

Унікальна повітряна інсталяція під назвою «2 977 Lights Over New York Harbor» відбулася ввечері 9 вересня 2026 року над Нью-Йоркською гаванню. Шоу провели напередодні 25-ї річниці терактів 11 вересня 2001 року.

Над Гудзоном запустили 2 977 підсвічених дронів — кожен із них символізував одного загиблого.

Спочатку дрони утворили світлову композицію, а потім вишикувалися в обриси веж-близнюків Всесвітнього торгового центру, щоб доповнити традиційну інсталяцію Tribute in Light — 88 прожекторів, які щороку утворюють дві світлові колони в пам’ять про зруйновані вежі.

11 вересня 2001 року у США терористи «Аль-Каїди» захопили чотири пасажирські літаки. Два лайнери були спрямовані у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, які на той момент були найвищими будівлями міста. Внаслідок зіткнень обидва хмарочоси обвалилися.



Третій захоплений літак був спрямований у будівлю Пентагону поблизу Вашингтона.

Четвертий авіалайнер також прямував у бік американської столиці, однак зазнав катастрофи у штаті Пенсильванія, неподалік міста Шанксвілл.



