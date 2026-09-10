Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство, яка передбачає намір двох країн підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства.

Лідери підтвердили, що безпека України є невід’ємною складовою євроатлантичної безпеки, а майбутнє України – в НАТО, та наголосили на важливості продовження українських реформ на шляху до повноправного членства в ЄС і НАТО.

“Канада продовжить задовольняти найнагальніші військові потреби України та підтримувати операцію UNIFIER, яку наразі продовжено до 2029 року. Канада продовжить зміцнювати Збройні сили України, приділяючи особливу увагу нагальним потребам у засобах протиповітряної оборони та перехоплювачах, водночас продовжуючи надавати навчання, військове обладнання, боєприпаси та іншу критично важливу військову підтримку”, – зазначається в повідомленні.

Канада та Україна також поглиблять співпрацю у сфері розвідки, кіберзахисту, протидії безпілотникам та засобів електронного придушення, а також у протидії гібридним загрозам і маніпулюванню іноземною інформацією.

Країни створять довгострокове оборонно-промислове партнерство для спільного виробництва безпілотних систем, засобів протидії безпілотникам, засобів електронного придушення та боєприпасів. Партнерство розвиватиметься на основі Листа про наміри щодо спільного виробництва, підписаного в Києві 24 серпня 2025 року, та передбачатиме дослідження і передачу технологій.

Сторони також сприятимуть передбачуваним закупівлям спільно виробленого обладнання та працюватимуть із партнерами над створенням Банку оборони, безпеки та стійкості.

Канада також збереже та посилить економічний тиск на РФ, а разом із партнерами по G7 вивчатиме способи використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії на користь України.

“Не може бути жодних рішень щодо України без України”, – наголошується в декларації.

Сторони також домовилися працювати над укладенням всеосяжної Угоди про стратегічне партнерство, побудованої на трьох засадах – оборонних інноваціях, економічному зростанні та відновленні, а також зв’язках між людьми.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, в січні 2025 року Україна і Британія підписали Декларацію про 100-річне партнерство. Ось її текст.