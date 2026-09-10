Про це президент Зеленський повідомив після перемовин у Канаді.

-Вдячний Канаді й Прем’єр-міністру Марку Карні за те, що наші перемовини завжди предметні й сфокусовані на тому, що може допомогти захисту життя вже зараз.

Детально проговорили можливості для забезпечення фінансової стійкості України на цей і наступний рік. Дякую за готовність допомогти з пошуком необхідного фінансування для потреб бюджету та наших воїнів. Також розповів про фактично постійні російські удари балістикою і дронами. Марк запевнив, що Канада готова долучитися до нашої Європейської антибалістичної програми FREYJA своїми технологіями. Це крок потрібний і вчасний. Також будуть додаткові оборонні постачання.

Звісно, дуже змістовно також проговорили перспективні двосторонні проєкти в обороні та економіці. Зокрема, зараз наші команди опрацьовують Drone Deal. Розраховуємо, що вже найближчим часом зможемо вийти на повноцінну угоду. Дякую, Марку! Дякую народу та всій Канаді за вагому підтримку.