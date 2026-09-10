У Литві пропонують поступово відмовитися від навчання російською мовою у школах та дитячих садках, перевівши освітній процес на литовську.

Про це пише LRT, передає hromadske.

Відповідні поправки до закону про освіту пропонує депутат Лаурінас Кащюнас. Згідно з його пропозицією, вже з 2028 року в дошкільних закладах національних меншин, де зараз викладають російською, весь процес переведуть на литовську. Винятком залишаться лише уроки рідної мови.

Для старшокласників із 2028 року пропонують перевести на литовську мову викладання всі суспільні дисципліни — зокрема історію, географію, економіку та філософію.

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