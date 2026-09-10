Вчителі та інші педагогічні працівники шкіл тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок “Резерв+”. Система автоматично перевіряє дані,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Щоб оформити відстрочку, мають бути виконані кілька умов. Заклад освіти має бути основним місцем роботи, а педагогічне навантаження – не менше 0,75 ставки. Посада повинна належати до педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти, а дані про роботодавця в системах АІКОМ і Пенсійному фонді – збігатися.

Оформити відстрочку можна в застосунку “Резерв+” за шляхом: “Сервіси” – “Запит на відстрочку” – “Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти”.

Завантажувати документи не потрібно – система сама перевіряє дані в АІКОМ та Пенсійному фонді. Після перевірки результат надійде в застосунок.

Якщо оформити відстрочку не вдалося, у Міноборони радять насамперед перевірити актуальність даних про місце роботи, посаду та навантаження в АІКОМ і ПФУ.