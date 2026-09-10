Митців, мисткинь, продюсер_ок та менеджер_ок перформативного мистецтва, що проживають або походять з Миколаївської області запрошують долучитися на 5-денну міжнародну резиденцію в Молдові (Eco Village, 18–23 жовтня).
В фокусі резиденції питання: що допомагає незалежним митцям та мисткиням, менеджеркам та менеджеркам з театру й перформансу здійснювати свою діяльність, попри нестабільність та відсутність фінансування?
Діячки та діячі з України (Миколаївської області), Молдови та Сакартвело ділитимуться власними практиками що допомагають в довгостроково реалізовувати діяльність. У результаті резиденції не очікують створення готової роботи. Натомість важливі готовність ділитися власним досвідом, внесок у тимчасову спільноту й залученість до спільних процесів рефлексії та практики.
Хто може взяти участь та умови:
- Географія та фокус:
- Для заявни_ць з України: фахів_чині на початку кар’єри чи на етапі професійного становлення (пріоритет — 18–35 років), які походять з Миколаївщини або наразі проживають у регіоні.
- Для Молдови та Сакартвело: до участі можуть подаватися кандидати_ки з усіх регіонів країн.
- Формат тандемів: Подаватися можна як індивідуально, так і професійними дуетами (митець/мисткиня + продюсер_ка/менеджер_ка).
- Умови: Учасни_цям забезпечують харчування та проживання, а також відшкодовують витрати на дорогу (до 150 євро для учасни_ць з України). Також передбачені гонорари для учасни_ць, які долучаться до формування програми зі власними пропозиціями.
Як подати заявку:
Кінцевий термін подачі — 12 вересня 2026 року (23:59 CET).
Форма подачі за посиланням: https://inshaosvita.typeform.com/to/aaomPbmh
Про проєкт:
Резиденція є частиною проєкту «Horizontal Lab: Shared Agency & Co-Creation», який реалізується фондом proto produkciia у партнерстві з Українсько-данським молодіжним домом в Миколаєві — програмою, що втілюється у співпраці Данського інституту культури і Данської молодіжної ради за підтримки Міністерства закордонних справ Данії.
Більше інформації про резиденцію за посиланням.