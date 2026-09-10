Митців, мисткинь, продюсер_ок та менеджер_ок перформативного мистецтва, що проживають або походять з Миколаївської області запрошують долучитися на 5-денну міжнародну резиденцію в Молдові (Eco Village, 18–23 жовтня).

В фокусі резиденції питання: що допомагає незалежним митцям та мисткиням, менеджеркам та менеджеркам з театру й перформансу здійснювати свою діяльність, попри нестабільність та відсутність фінансування?

Діячки та діячі з України (Миколаївської області), Молдови та Сакартвело ділитимуться власними практиками що допомагають в довгостроково реалізовувати діяльність. У результаті резиденції не очікують створення готової роботи. Натомість важливі готовність ділитися власним досвідом, внесок у тимчасову спільноту й залученість до спільних процесів рефлексії та практики.

Хто може взяти участь та умови:

Географія та фокус:

Для заявни_ць з України: фахів_чині на початку кар’єри чи на етапі професійного становлення (пріоритет — 18–35 років), які походять з Миколаївщини або наразі проживають у регіоні.

фахів_чині на початку кар’єри чи на етапі професійного становлення (пріоритет — 18–35 років), які походять з Миколаївщини або наразі проживають у регіоні. Для Молдови та Сакартвело: до участі можуть подаватися кандидати_ки з усіх регіонів країн.

Формат тандемів: Подаватися можна як індивідуально, так і професійними дуетами (митець/мисткиня + продюсер_ка/менеджер_ка).

Подаватися можна як індивідуально, так і професійними дуетами (митець/мисткиня + продюсер_ка/менеджер_ка). Умови: Учасни_цям забезпечують харчування та проживання, а також відшкодовують витрати на дорогу (до 150 євро для учасни_ць з України). Також передбачені гонорари для учасни_ць, які долучаться до формування програми зі власними пропозиціями.

Як подати заявку:

Кінцевий термін подачі — 12 вересня 2026 року (23:59 CET).

Форма подачі за посиланням: https://inshaosvita.typeform.com/to/aaomPbmh

Про проєкт:

Резиденція є частиною проєкту «Horizontal Lab: Shared Agency & Co-Creation», який реалізується фондом proto produkciia у партнерстві з Українсько-данським молодіжним домом в Миколаєві — програмою, що втілюється у співпраці Данського інституту культури і Данської молодіжної ради за підтримки Міністерства закордонних справ Данії.



Більше інформації про резиденцію за посиланням.

