“Досить вагань: Європа має повною мірою відповісти на безжальність, з якою Кремль веде війну в Україні”, – закликає в колонці для британської газети The Telegraph російський опозиціонер і колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, пише ВВС.

На його думку, Європа надто повільно усвідомлює масштаб російської загрози, тоді як Путін сприймає нерішучість Заходу як слабкість і продовжує розширювати гібридну війну проти нього.

Настав момент перейти від поступових заходів до рішучої політики стримування та максимальної підтримки України, твердить Каспаров.

Країни Східної Європи, з огляду на їхню безпосередню близькість до Росії, розуміють нагальність цієї загрози так, як Західна Європа та Америка досі її не усвідомили.

“Принаймні частина Європи нарешті прокидається після тривалого сну. Але вона все ще у між сном і реальністю”, – пише Каспаров.

Якщо спочатку для стримування російської загрози вистачало жорсткої дипломатії, тепер не залишається іншого варіанту, крім масштабних воєнних зусиль, які гарантували б перемогу України і, як наслідок, призвели б до краху режиму Путіна, вважає опозиціонер.

“Поки режим Путіна існує, він становитиме екзистенційну загрозу для демократії у всьому світі”, – твердить Каспаров.

На його думку, війна в Україні не припиниться, якщо Путін отримає Донбас. Вона лише змінить форму і просунеться далі – до країн Балтії, а потім і до решти Європи, що її лідери вже починають усвідомлювати.

“Метою Путіна у разі вторгнення до НАТО була б не очевидна перемога, а подальше руйнування західних інституцій. Він діє так, як діяв би добре підготовлений агент КДБ: заплутувати, підривати та розколювати опонентів”, – вважає Каспаров.

Ось, які пʼять кроків має зробити Європа, на думку Каспарова:

Забезпечити повний захист українського повітряного простору – це мінімум, якого можна очікувати від союзника, що перебуває у стані війни.

Негайно передати Україні всю необхідну зброю без жодних затримок. Чому грецькі системи Patriot захищають енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії, коли війна точиться біля самих кордонів Європи?

Замість запровадження нових пакетів санкцій забезпечити виконання вже чинних. На папері вони є більш ніж достатньо потужними, але російська влада безсоромно обходить їх. Усі знають, хто порушує санкції.

Припинити дипломатичні відносини з Росією, зокрема відкликати всіх послів із Москви, позбавити Росію можливості брати участь у всіх міжнародних організаціях, заснованих на демократичних принципах, і негайно припинити будь-яку офіційну риторику, яка бодай якимось чином визнає Росію легітимним учасником міжнародних відносин.

Негайно конфіскувати російські державні активи та використати їх для фінансування воєнних зусиль України.

Пункти від першого до третього – це невідкладні заходи, які необхідно вжити для захисту України, додає автор колонки. Пункти четвертий і п’ятий – кроки, які потрібно узгодити вже зараз і чітко сформулювати, щоб створити переконливу загрозу у відповідь на майбутню агресію.

То Європа прокидається чи ні?

Між тим кілька подій останніх тижнів свідчать про те, що Європа намагається посилити тиск на Росію та збільшити підтримку України.

Найголовніша з них – це повернення до ідеї використання заморожених російських активів.

Україна повідомляє про дедалі більшу готовність європейських країн відновити серйозні переговори щодо використання близько €210 млрд російських активів, заморожених у ЄС, повідомило 4 вересня агентство Reuters.

Зокрема, Польща, Нідерланди, Іспанія та Швеція виступають за повернення цього питання до порядку денного.

Україна заявила про дефіцит оборонного бюджету-2026 у 27 млрд доларів та попросила ЄС про допомогу. Через це у Брюсселі знову звернули увагу на заморожені активи Росії, на використанні яких давно наполягала українська сторона.

Підпис до фото,Київ у диму після російської атаки, які відновилися менш ніж за пів доби після приїзду американських переговорників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера

Зараз на розгляді – нова юридична конструкція їх використання, що передбачає зміну юрисдикції російських грошей з бельгійської на європейську.

При цьому 9 вересня суд ЄС відхилив позов Угорщини проти рішення використовувати надприбутки від заморожених російських активів для підтримки України.

Суд, який є другою за ієрархією судовою інстанцією ЄС, заявив, що не має юрисдикції розглядати це питання.

Тим часом Україна уклала домовленості приблизно на 1000 ракет Patriot, значну частину яких фінансують через європейські механізми, заявив міністр оборони України Євгеній Хмара під час засідання Контактної групи “Рамштайн” у середу.

Два дні тому Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет для Patriot у межах програми Ukraine Support Loan. На посилення української ППО передбачено близько 3,2 млрд євро.

Німеччина також заявила про термінову передачу частини своїх запасів Patriot, а Британія виділила £100 млн на українську ППО.

10 вересня генсек НАТО Марк Рютте заявив, що дії Росії лише зміцнюють рішучість Європи допомагати Україні.

“Останні ворожі дії Росії є безрозсудними, небезпечними та становлять загрозу для життя. Але ми не залякані. Ми знаємо, що це тактика режиму, який перебуває у відчаї та не здатен досягти своїх цілей в Україні. Путін думає, що може розділити нас, дестабілізувати нас і послабити нашу підтримку України. Але він зазнає невдачі. Ці зловмисні дії дають протилежний ефект”, – цитує Рютте The Guardian.