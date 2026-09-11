І вперше за останній час не зареєстровано сказу.

Про це повідомляє Інше ТВ з посиланням на ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області, передає Інше ТВ.

У переліку неблагополучних пунктів щодо заразних хвороб тварин на території Миколаївської області станом на 01.09.2026 значиться всього один – с. Кумарі Врадіївської ТГ Первомайського району, де зареєстрована африканська чума свиней (АЧС).

Як повідомляло Інше ТВ, До сказу «додалися» АЧС та сальмонельоз – ситуація з заразними хворобами тварин на Миколаївщині на 1 серпня