У Казахстані розгорнули 59 поліцейських блокпостів вздовж кордону з росією, щоб запобігти незаконному вивезенню палива.

Про це 9 липня повідомила пресслужба МВС Республіки Казахстан.

За інформацією місцевих правоохоронців, на блокпостах перевіряють усі транспортні засоби і вже виявили 255 випадків незаконної установки додаткових паливних баків з початку року. Порушників, серед яких 195 іноземців та 60 громадян Казахстану, притягнуто до адміністративної відповідальності, а додаткові баки конфісковано.

Також влада Казахстану обмежила в’їзд автомобілів із сусідніх країн до одного разу на добу і розпочала цілодобове патрулювання прикордонних доріг для запобігання вивезенню палива. Мобільні групи перевіряють автоцистерни та бензовози.

За інформацією Forbes, в умовах паливної кризи в росії жителі прикордонних з Казахстаном регіонів, таких як Астраханська, Волгоградська, Саратовська, Оренбурзька, Новосибірська та Омська області масово їдуть у республіку за бензином. Найбільший потік автомобілів спостерігається в Уральську, розташованому приблизно за 200 км від Самари.

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