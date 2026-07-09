Президент Зеленський назвав зустріч з президентом Польщі важливою.

«У нас була важлива зустріч з президентом Польщі. Достатньо довга та конструктивна», — сказав журналістам Зеленський.

«Ми обговорили пріоритетні питання. Безумовно, це безпека, і ми розуміємо, що тут у нас один ворог – це Росія. Далі – економіка. Ми в Гданську провели, на мій погляд, успішну конференцію щодо відновлення і відбудови України. Польський бізнес зацікавлений. Ми відкриті до наших польських партнерів. Також обговорювали історичні питання. На мій погляд, потрібно, щоб ми були конструктивні і делікатні, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею”, – сказав Зеленський журналістам у четвер.