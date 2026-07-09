Відповідаючи на запитання журналістів в чаті Офісу президента щодо дій Києва із блокування постачання пального з таких країн як Індія, Китай або Казахстан, Зеленський сказав:



-Це звучить як історичний анекдот. Країна, така як Росія, економіка якої завжди була орієнтована на експорт своїх енергоносіїв, сьогодні займається тим, щоб десь знайти пальне, якимось чином збільшити можливість закупівлі, імпорту пального.



Тому чи не завадила Україна? Вже. Вже Україна завадила. Ми вже це зробили.



Думаю, що якщо б Єльцин знав, що через 20 з гаком років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії, через те, що вона сама дурнувато вирішила розв’язати війну — думаю, Єльцин обрав би іншого наступника, – сказав Зеленський.