Президент України Володимир Зеленський відреагував на конфлікт між місцевими й військовими ТЦК у Львові. Він нагадав, що «Міноборони має зробити все, що обіцяло», — вочевидь, натякнувши на реформу мобілізації.

Про це він сказав сьогодні під час спілкування із журналістами, передає Громадське.

«На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути», — заявив президент.

За його словами, він отримав доповідь щодо ситуації від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, чиє відомство «буде розбиратись» із цим інцидентом. Водночас він нагадав, що Міністерство оборони «повинно зробити все, що вони обіцяли».

Нагадаємо, щойно обійнявши посаду в Міноборони, чинний міністр Михайло Федоров отримав від Зеленського завдання — запропонувати «системні розв’язання проблем, які накопичилися з ТЦК».

Федоров також заявляв, що Україна планує розв’язати проблеми з мобілізацією та випадків полишення місця служби (самовільного залишення частини) шляхом розширення участі іноземців у бойових діях.

Конфлікт із ТЦК у Львові

Увечері 8 липня у Львові розгорілася сутичка під час заходів оповіщення.

За даними Львівського обласного ТЦК, близько 21:30 на вулиці Червоної Калини зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Виявилося, що він порушив військовий облік, тож його доставили для проходження ВЛК.

Водночас на місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих. За даними «Суспільного» та «Радіо Свобода», військові ТЦК намагалися забрати двох людей. Одного з них не дав забрати натовп, люди також вимагали звільнити затриманого.

Журналісти зафільмували на місці натовп, перевернуту машину й молодиків, що стояли на даху інших авто.

У ТЦК заявили, що група «оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль».

Інцидент широко розкритикували як представники влади, так і військові.