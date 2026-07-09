Сезон літніх гроз може подобатись не всім. Проте у п’ятницю, 10 липня, в Україні переважатиме саме волога повітряна маса.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.
Експерт розповіла, що завтра в Україні переважатиме волога повітряна маса. Тобто періодичні дощі ймовірні скрізь.
Крім того, за словами Діденко, місцями можливі:
сильні зливи;
грози.
“Температура повітря – все ще стримана”, – розповіла синоптик.
Так, вдень 10 липня стовпчики термометрів можуть показувати:
в середньому по Україні +19…+23°С;
на сході +25…+28°С;
у західних областях +17…+22°С.
По території міста Києва 10 липня, за інформацією Діденко, також пройде дощ. Місцями – з грозою.
Температура повітря впродовж дня може становити +20…+22 градуси за Цельсієм.
Тим часом вночі, виходячи з графіка прогнозу погоди по столиці від Українського гідрометеорологічного центру, стовпчики термометрів можуть підніматися в середньому до +14°С.
Насамкінець Діденко поділилась коротким попереднім (орієнтовним) прогнозом ймовірної зміни синоптичної ситуації.
“Потеплішає на наступному тижні”, – повідомила спеціаліст.