Бундесвер завдяки Tomahawk зможе вдарити по Москві прямо з території Німеччини, а враховуючи наземні пускові установки Typhon все стає ще цікавішим.

Уряд Німеччини отримав принципову згоду адміністрації президента США на закупівлю крилатих ракет Tomahawk. Як повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц, домовленість була досягнута під час саміту НАТО в Анкарі, пише Defence Express.

Водночас наразі державний департамент США не оприлюднив згоду на продаж Німеччини цих ракет, а також наземних пускових установок Typhon. При цьому пройшло вже доволі багато часу, Берлін направив відповідний запит ще осінню 2025 року.

Typhon

До отримання дозволу, який має бути публічним, а краще до укладання самої угоди, якщо її деталі не засекретять, неможливо говорити про обсяг закупівлі та вартість. Але загалом Берлін хотів придбати 400 Tomahawk Block Vb та три пускові.

А загалом для Бундесверу отримання американських крилатих ракет є вкрай важливим, бо наразі єдиним далекобійним засобом ураження німецького війська залишається відносно невелика кількість ракет Taurus із дальністю до 500 км. Водночас Tomahawk, який летить на 1600 км, дозволить німецьким збройним силам бити по Москві прямо з території Німеччини, але такий удар навряд буде ефективним. Бо у реальності прокладання маршруту крилатої ракети передбачає складні маневри з метою обходження районів ППО противника, на що може піти до 50% “запасу ходу”.

Дальність у 1600 км

Водночас, якщо пускові установки Typhon, які створені на базі причепів, у випадку потреби перемістити на територію Польщі, то тоді Бундесвер зможе впевнено прокладати маршрути польотів крилатих ракет до Москви. А от у випадку розміщення німецьких Tomahawk в Україні стає можливим бити хоч за Волгу.

Водночас ключовою проблемою для Німеччини у придбанні американських крилатих ракет можуть бути строки їх постачання. Зрештою США протягом 39 діб операції проти Ірану весною цього року витратили понад 1000 одиниць Tomahawk, що складає 30% запасів.

А от річний обсяг виробництва у 2026 році лише 207 одиниць, хоча вже у наступному він має стрімко розширитись до 785 одиниць. На додачу експортні замовлення для Австралії, Японії та Нідерландів ще на близько 800 Tomahawk, відсували німецьке замовлення ще далі.

Саме тому у Берліні напередодні саміту в Анкарі порушили питання можливості локалізації Tomahawk на потужностях німецького оборонно-промислового комплексу. І саме тому чи обмежаться США лише продаже, чи ще й нададуть ліцензію на виробництво Tomahawk у Німеччині буде доволі показовим.