Про це повідомив учасник Революції Гідності, учасник боїв за Донецький аеропорт, член розрахунку ПТРК «Стугна» 80-ї ОДШБр, головний сержант 2-го батальйону полку «Рейд» СБС Антон Петрівський на своїй сторінці у Facebook.

Як виявилось, один із учасників погрому — це чинний військовий, який перебуває у відпустці. Інший — львів’янин, який пообіцяв упродовж місяця пройти вишкіл і приєднатись до Сил оборони. Підлітки-учасники конфлікту наприкінці відео попросили вибачення і пообіцяли більше так не робити.

-Ось і весь пітушиний двіж. Ми не дамо перетворити Львів на планету повсталих мавп. Кожного рано чи пізно знайдемо. Знайшли і цих двох кугутів, які так браво скакали по машинах ТЦК. Вони визнали вину. Не публікуємо окремі елементи “виховної” бесіди з цими двома кугутами, щоб ФБ не заблокував. Правоохоронці можуть їх окремо пакувати. Позаду них сихівські малалєтки, які брали участь у вчорашньому “повстанні орангутангів” і добровільно погодились сьогодні прийти на виховну розмову з ветеранським середовищем міста Львова.

Шукаємо тих, хто здирав форму з військового. Їм буде гірше. Але інакше не можна.

Як львів’янин, якому не байдуже, хочу звернутись до всіх районних гопніків, АУЄшників, одурманених тіпа правих тіпів. Кожен з вас, хто буде “пригати” на військових української армії незалежно від роду військ отримає рано чи пізно по заслугам. Питання національної безпеки вище будь-чого. У нас страху вже немає. Якщо він є у вас, то подумайте двічі перед тим як простягати свої ванючі лапи до військових. Колись воно може закінчитись дуже плачевно для вас, – зазначив Петрівський.