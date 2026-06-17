Станом на 15.06.2026 споживачі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» заборгували підприємству за послуги з постачання теплової енергії майже 277 млн грн, з яких близько 28,9 млн грн — нарахування за травень 2026 року.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», передає Інше ТВ.

Підприємство проводить системну роботу зі споживачами, які мають несплачені нарахування. Так, у травні було отримано 127 судових рішень на загальну суму 1 млн 676 тис. 336,60 грн; з 01.01.2026 — 681 рішення на суму 10 млн 587 тис. 722,21 грн.

У травні Державна виконавча служба стягнула 2 млн 987 тис. 254,81 грн боргів, з 01.01.2026 — 10 млн 243 тис. 735,41 грн.

Водночас найкращим способом врегулювання заборгованості залишається її добровільне погашення або укладення договору реструктуризації, нагадують на підприємстві.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 15.05.2026 споживачі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» заборгували підприємству за послуги з постачання теплової енергії майже 287 млн грн, з яких близько 28,8 млн грн — нарахування за квітень 2026 року