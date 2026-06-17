Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо створення та діяльності злочинної організації, яку очолював колишній Президент України Віктор Янукович.

Це провадження є окремим від справи щодо безпосередньої організації розгону та розстрілів учасників Революції Гідності.

У ньому слідство досліджувало, як протягом 2010–2014 років формувалася система влади, яка забезпечувала узурпацію державних інститутів, концентрацію повноважень у руках вузького кола осіб та придушення будь-якого спротиву, зокрема масових протестів на Майдані.

За даними слідства, після обрання Президентом України Віктор Янукович створив та очолив злочинну організацію, до якої увійшли представники найвищого політичного та силового керівництва держави. Її учасники діяли узгоджено та використовували свої владні повноваження для збереження контролю над усіма гілками влади, впливу на правоохоронну та судову системи, а також реалізації власних політичних і економічних інтересів.

Серед фігурантів у цій справі — колишні Президент України, Прем’єр-міністр, Генеральний прокурор, Міністр внутрішніх справ, його заступник, Голова СБУ та його перший заступник — керівник Антитерористичного центру, начальник Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області, начальник Департаменту захисту національної державності СБУ, Міністр оборони, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України, командувач внутрішніх військ МВС, керівники столичної міліції та спецпідрозділу «Беркут».

Також до кримінальної відповідальності притягуються колишній начальник ДГБ МВС України в Києві та колишній директор Департаменту матеріального забезпечення МВС, які, за версією слідства, сприяли реалізації злочинних рішень, хоча не входили до складу організації.

Слідство встановило, що одним із напрямів діяльності цієї структури було забезпечення безперешкодного збереження влади чинним керівництвом держави. Для цього використовувалися можливості правоохоронних органів, спецслужб, внутрішніх військ та інших державних інституцій.

Окрему увагу під час розслідування приділено подіям, які передували Революції Гідності. Після приходу до влади Віктора Януковича суттєво посилився вплив російської федерації на внутрішню та зовнішню політику України. Зокрема це стосувалося питань енергетики, економічного співробітництва, безпеки та геополітичного курсу держави.

Відмова керівництва країни від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом наприкінці 2013 року стала поштовхом до масових протестів. Натомість учасники злочинної організації, за даними слідства, обрали шлях силового придушення протестного руху.

Для протидії учасникам акцій протесту були залучені підрозділи правоохоронних органів, внутрішніх військ та військовослужбовці Збройних Сил України. До протестувальників застосовувалися спеціальні засоби, військова техніка та вогнепальна зброя.

Кульмінацією цих подій стали розстріли протестувальників у центрі Києва 20 лютого 2014 року.

Унаслідок силового придушення протестів загинули 70 цивільних осіб. Понад 1 200 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждали також понад 100 правоохоронців.

Загалом у справі повідомлено про підозру 17 особам, серед яких колишні керівники держави, правоохоронних органів та силових структур. Основною правовою кваліфікацією є створення та діяльність злочинної організації (ст. 255 КК України).

Після втечі з України більшість учасників злочинної організації переховуються від правосуддя за кордоном. У зв’язку з цим розслідування здійснювалося за спеціальною процедурою. Судом щодо підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.