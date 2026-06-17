США просять Європу виділити більше своєї військової техніки для подолання кризи в НАТО, чинячи тиск на континент з метою заповнення прогалин у міру виведення Вашингтоном своїх активів з альянсу, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Велику Британію та інших членів Організації Північноатлантичного договору визначити, які військові ресурси вони нині не декларують військовому альянсу, заявив у вівторок голова британського військового відомства парламентському комітету. За його словами, США хочуть, щоб ці незадекларовані ресурси були перерозподілені для зміцнення потенціалу НАТО.

Трамп планує різко скоротити військові ресурси, які він спрямує на захист континенту, що викликає питання, як НАТО зможе замінити ці спроможності. Скорочення можуть включати 30-відсоткове скорочення наявних стратегічних бомбардувальників, які європейські країни не мають, повну втрату розвідувальних і ударних безпілотників, 50-відсоткове скорочення військово-морських суден і 33-відсоткове скорочення винищувачів, повідомило агентство Bloomberg минулого тижня.

“У міру того, як ситуація з політикою США стабілізується і прояснюється, це, безумовно, фактор, який ми повинні враховувати”, – заявив Річард Найттон, начальник штабу оборони Великої Британії, маючи на увазі запит та виведення американських активів. Він зазначив, що Велика Британія вже декларує більшу частину своїх активів НАТО.

За його словами, запит обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі у четвер та на щорічному саміті лідерів НАТО у липні.

У вівторок представники НАТО спробували продемонструвати впевненість, що Європа зможе компенсувати скорочення, попри відсутність деяких видів озброєнь, які США планують вивести. На оборонній виставці Eurosatory під Парижем представники заявили, що Європа може компенсувати втрату американських винищувачів та безпілотників за рахунок сумісного обладнання та розширеного обміну даними.