-Саміт G7 у Франції приніс важливі результати для України. Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО. Будуть нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради миру. Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості.

Важливо, що ми маємо спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них. Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію проти України. Дякую всім, хто допомагає нам!