У росії стрімко зросли масштаби націоналізації приватних активів, що свідчить про подальше згортання ринкових механізмів та посилення державного контролю над економікою.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Так, у 2025 році обсяг примусово вилученого майна збільшився у 4,5 рази порівняно з 2024 роком і перевищив 3,1 трильйони рублів, а загальна сума активів, переданих державі з 2022 року, досягла 4,3 трильйони рублів.

“Найбільшого удару зазнав великий бізнес: у 2025 році свої активи втратили відомі російські мільярдери. дмитро каменщик позбувся аеропорту «домодєдово», денис штенгєлов – холдингу KDV Group, а константин струков – групи «южуралзолото». Масово націоналізуються стратегічні підприємства, торговельні центри, промислові об’єкти, енергетичні компанії, медичні заклади, інфраструктурні об’єкти та навіть освітні установи. Особливо активно майно відбирають у московській області, санкт-петербурзі, на уралі й далекому сході.

кремль застосовує п’ять ключових механізмів для фактичного позбавлення бізнесу права власності: від «антикорупційних» позовів та перегляду приватизації 1990–2000-х років до звинувачень в «екстремізмі» та зв’язках з іноземними державами. Така практика демонструє повну залежність судової системи від політичних рішень і перетворює націоналізацію на інструмент політичних репресій та переділу майна в інтересах бізнесменів, підконтрольних путінському режиму”, – повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

