Так, 10 січня та в ніч проти 11 січня в Миколаївській області сталося 6 пожеж у житловому секторі.

У Миколаєві під час гасіння пожежі в квартирі виявлено тіло жінки 1959 р. н. Ще в одному випадку рятувальники врятували чоловіка 1980 р. н., який отримав опіки та був госпіталізований

Також горіло сміття в підвальному приміщенні гаража. В області пожежі виникли в господарчій споруді, літній кухні та житловому будинку. Основна причина — коротке замикання електромережі

До ліквідації залучалися 24 рятувальники та 7 одиниць техніки.

Працювали бригади екстреної меддопомоги, «Миколаївобленерго» та «Миколаївгаз».