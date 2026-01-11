Поліція Миколаївщини закликає бути уважними під час зміни погодних умов.

На території обласного центру і Миколаївського району сніжить. Місцями спостерігається налипання мокрого снігу, також можлива ожеледиця через падіння температур.

Для водіїв радимо утриматись від поїздок на значні дистанції. Просимо бути пильними за кермом та дотримуватись Правил дорожнього руху.

Також радимо:

дотримуватись швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснювати ризикованих маневрів;

заздалегідь знижувати швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та пішохідними переходами;

не паркувати авто в місцях, де ускладнений рух для проїзду спецслужб.

Якщо ж негода застала вас у дорозі, пропонуємо водіям перечекати на майданчиках для відстою транспорту поблизу АЗС, де можна випити гарячого чаю та перепочити.

Пам’ятайте, у випадку, якщо ви потрапили у небезпеку через негоду — телефонуйте на спецлінію 102.