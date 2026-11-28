В Австрії повторно затримали двох співробітників української розвідки, яких підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідувальної служби. Підставою для нового арешту стали результати аналізу їхніх телефонів: слідчі нібито знайшли в них плани викрадення людей.

Про це повідомляє австрійський суспільний мовник ORF із посиланням на прокуратуру Відня та поінформоване джерело, передає «Рубрика».

Як зазначається, обох чоловіків були затримали ще в жовтні.

Однак два тижні тому їх відпустили з-під варти після внесення застави — по 3000 євро з кожного. Попри звільнення, вони мали залишатися в Австрії та не могли залишати країну.

Після вивчення вмісту телефонів правоохоронці знову взяли підозрюваних під варту. За інформацією ORF, у пристроях виявили відомості про можливі плани викрадення людей.

Як з’ясувало видання, за даними ORF, ймовірна діяльність двох чоловіків не обмежувалася Австрією. Вони також нібито планували незаконні розвідувальні операції у Великій Британії.

Зокрема, йшлося про викрадення людей, яких підозрювали в економічних злочинах, але яких британська сторона відмовлялася видавати Україні. За версією слідства, після викрадення цих людей планували доправити в Україну, щоб притягнути до суду.

Як повідомляло Інше ТВ, Ексгенпрокурор Кравченко заявив, що його хотіли викрасти чи вбити в Австрії, звинуватив ГУР, НАБУ, САП, ОП і Українську правду. Йому відповіли