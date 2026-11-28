Угорщина достроково скасувала 3-річну заборону на в’їзд та проживання в країні для командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого за позивним “Мадяр”, яку запровадили у серпні 2025 року після українських ударів по нафтопроводу “Дружба”.

Про це повідомляє угорське видання Magyar Hang, пише УНН.

Відповідне рішення оприлюднили 18 листопада, а міграційна служба Угорщини вже видалила інформацію про обмеження зі свого реєстру. У Міністерстві внутрішніх справ країни пояснили, що заборону можуть скасувати у разі суттєвої зміни обставин та відсутності загрози національній безпеці.

Як зазначає видання, рішення ухвалили ще до зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 24 листопада на Закарпатті.

Як повідомляло Інше ТВ, у серпні 2025 року після удару по нафтопроводу “Дружба” Угорщина заборонила в’їзд “Мадяру” Бровді. Ви захищаєте не Угорщину, а власні брудні кишені, – «Мадяр» відповів Сіярто (ВІДЕО)