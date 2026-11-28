Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 28 листопада, близько 06:40 на проспекті Миру між вулицями Театральною та Космонавтів.

Про її обставини повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

58-річний водій, керуючи автобусом «Рута 23», допустив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину по пішохідному переходу. З місця автопригоди каретою швидкої медичної допомоги потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де його госпіталізували.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди та попередньо кваліфікують подію за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до восьми років ув’язнення з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини події, прохання звернутися за телефонами: 063 785 04 20 або на спецлінію 102.

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