У Відні з музею прикладного мистецтва MAK викрали діамантове кольє Van Cleef & Arpels, яке оцінюють приблизно у 4–5 млн євро.

Про це повідомляють правоохоронці Відня, передає Еспресо.

У центрі Відня двоє чоловіків серед білого дня пограбували музей прикладного мистецтва MAK, винісши з виставки коштовне кольє. Злочин стався 27 серпня близько 14:00 на вулиці Штубенрінг. За даними поліції, зловмисники розбили молотком скляну вітрину та забрали один з експонатів.

Йдеться про прикрасу, представлену на виставці “Glanzstücke”, присвяченій ювелірному мистецтву Van Cleef & Arpels. Експозиція відкрилася в червні та триватиме до 27 вересня 2026 року. У ній представлено понад 300 предметів із колекції ювелірного дому.

Після пограбування чоловіки втекли пішки у напрямку міського парку. Поліція одразу розпочала масштабну операцію із залученням кінологів, підрозділів швидкого реагування та кримінальної поліції. Слідчі також аналізують записи камер відеоспостереження та зібрані на місці сліди.

За попередніми даними правоохоронців, один із підозрюваних міг мати при собі справжню вогнепальну зброю. Поліція вже оприлюднила фотографії чоловіків і просить громадян повідомити будь-яку інформацію, яка може допомогти встановити їхнє місцеперебування.

В австрійських ЗМІ повідомлялося, що викраденим експонатом могло бути кольє Van Cleef & Arpels вартістю близько 5 млн євро, однак цю оцінку офіційно правоохоронці наразі не підтвердили. Сам музей поки не оприлюднив детальної інформації про викрадену прикрасу.

Таким чином, злочин виглядає особливо зухвалим: грабіжники не намагалися непомітно винести коштовність, а просто розбили вітрину посеред дня, забрали експонат і зникли з місця злочину. Розслідування триває.

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