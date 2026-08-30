Традиційні китайські вправи, такі як тайцзи, можуть запропонувати широкий спектр переваг для людей з опорно-руховими захворюваннями, покращуючи фізичні функції, біль, психічне здоров’я, якість сну та мінеральну щільність кісток.

Про це пише Guardian

Понад 1,7 мільярда людей у ​​світі мають опорно-рухові захворювання. Хоча поширеність залежить від віку та діагнозу, від них страждають люди різного віку в кожній країні та на кожному континенті.

Захворювання опорно-рухового апарату значно обмежують рухливість та спритність, що призводить до раннього виходу на пенсію, зниження рівня самопочуття та зниження здатності брати участь у житті суспільства. Вони також є головною причиною інвалідності у всьому світі, причому біль у попереку є єдиною провідною причиною інвалідності у 160 країнах.

Вже існували докази, що вказували на те, що традиційні китайські вправи пов’язані з корисними наслідками для здоров’я людей з порушеннями опорно-рухового апарату, але значна їх частина була фрагментарною та містила невідповідності.

Загальний огляд об’єднаних аналізів даних систематичних оглядів, проведених дослідниками з лікарень та університетів Китаю, опублікований у Британському журналі спортивної медицини, спирався на 92 синтези даних з 1744 рандомізованих контрольованих клінічних випробувань.

Він виявив «високоякісні докази» ефективності традиційних китайських вправ, таких як тай-цзи, цигун, бадуаньцзинь, уціньсі та іцзіньцзинь, для низки наслідків для здоров’я людей з порушеннями опорно-рухового апарату.

До них належать покращення рухів при остеоартриті коліна, психічного здоров’я, пов’язаного з болем у шиї та остеоартритом коліна, та якості сну, пов’язаної з фіброміалгією.

Дослідження показало, що тай-цзи, зокрема, значно полегшив хронічний біль та скутість опорно-рухового апарату при кількох станах, одночасно збільшуючи мінеральну щільність кісток у учасників з остеопенією або остеопорозом.

Максимальної користі було досягнуто, коли люди виконували ці вправи довше шести місяців, принаймні тричі на тиждень, загалом не менше 150 хвилин на тиждень.

«Цей комплексний [загальний огляд] надає остаточний синтез доказів високого рівня, що підтверджує ефективність [традиційних китайських вправ] при ряді захворювань опорно-рухового апарату]», – підсумували дослідники.

«Докази, особливо для тай-цзи, досягають високої достовірності щодо покращення ключових результатів, таких як фізична функція при остеоартриті коліна, психічне здоров’я при болю в шиї, сон при фіброміалгії та щільність кісток при остеопорозі».

Результати дослідження показали, що традиційні китайські вправи слід включити до клінічних рекомендацій та реабілітаційних програм у всьому світі, додали дослідники.

«[Ці] вправи представляють собою безпечну, доступну та економічно ефективну стратегію, яка може доповнювати традиційні методи лікування, зменшувати фармакологічну залежність та розширювати можливості пацієнтів у самолікуванні».

Хоча поширеність захворювань опорно-рухового апарату зростає з віком, молодші люди також страждають, часто в роки пікового доходу.

А зі зростанням та старінням населення світу кількість людей, які живуть із захворюваннями опорно-рухового апарату та пов’язаними з ними проблемами зі здоров’ям, швидко зростає.

«Для систем охорони здоров’я та політиків сприяння впровадженню традиційних китайських вправ, особливо в установах громадської та первинної медичної допомоги, може бути стратегічним компонентом ініціатив у сфері охорони здоров’я, спрямованих на здорове старіння та профілактику хронічних захворювань», – заявили дослідники.