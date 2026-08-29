29 серпня влада непальського району Чітван розпочала поховання 229 невпізнаних тіл через ризик для здоров’я населення, пов’язаний із розкладанням останків, після руйнівної повені в Расуві.

Районний комітет з питань безпеки повідомив, що на даний момент із зони лиха вилучено 233 тіла, з яких упізнано лише чотири, пише NST Online.

За інформацією ЗМІ, тіла та людські останки, витягнуті з берегів річки, зберігаються в різних установах, розклалися настільки, що візуальна ідентифікація стала неможливою.

Експерти у сфері охорони здоров’я попереджають, що подальше розкладання та неприємний запах від останків можуть підвищити ризик інфекцій та спалахів захворювань.

Вивчивши ситуацію, комітет ухвалив рішення поховати всі невпізнані та незатребувані тіла відповідно до Директиви щодо поводження з невпізнаними та незатребуваними тілами (перша поправка) від 2026 року як екстрений захід для запобігання подальшому розкладанню та забезпечення їхнього безпечного, гідного та законного поховання.

Перед похованням у всіх тіл візьмуть зразки ДНК.

Аніл Тапа, інспектор поліції Чітвана, повідомив, що кожному тілу було присвоєно унікальний ідентифікаційний номер, до якого прикріплено бирку на сталевій пластині, щоб родичі могли ексгумувати останки після підтвердження збігу ДНК, пише Фокус.

Тим часом уряд Непалу звернувся до сусідніх країн із проханням надати “конкретну та спеціалізовану допомогу” для проведення пошуково-рятувальних робіт, повідомляє The Guardian.

Це включає допомогу у розчищенні тунелів, де заблоковані люди, технології, які можуть допомогти знайти тих, хто вижив у постраждалих районах, швидку судово-медичну експертизу та аналіз ДНК, а також морги для належного зберігання тіл.

З Індії мобілізовано спеціалізовану групу технічної розвідки у складі 11 осіб для проведення рятувальних робіт у тунелях, а також очікується, що група з Китаю, яка спеціалізується на рятуванні з тунелів, прибуде найближчим часом”.

Непальське агентство з боротьби зі стихійними лихами повідомляє, що кількість загиблих у Непалі зросла до 669. З урахуванням семи осіб, чию загибель підтверджено в Тибеті, де інформація перебуває під суворим контролем китайської влади, загальна кількість загиблих у результаті катастрофи сягнула 676. Кількість зниклих безвісти збільшилася і зараз становить майже 3000 осіб: 2426 — у Непалі та 554 — у Тибеті.

Згідно з попередніми дослідженнями вчених, причиною повені, ймовірно, став величезний шматок льодовика, що відколовся й тимчасово перекрив річку. На їхню думку, це могло призвести до того, що вода, яка накопичилася, з величезною силою хлинула вниз за течією через кілька годин. А льодовик відколовся через короткий землетрус магнітудою 5,2 бала.