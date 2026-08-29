В еквадорській частині Амазонії жінки корінного народу шуар із провінції Сукумбіос вирощують ліси, крім фруктових дерев та овочів.

Як пише Times of India, це забезпечує притулок і їжу для птахів, комах та інших тварин. Вони також вирощують какао та каву, за рахунок яких утримують свої сім’ї, уточнює Уніан.

Одна місцева мешканка на ім’я Хуанга розповіла журналістам, що посадила лаврові дерева, бальзамін і меліну. Ці види приваблюють птахів і сприяють підтримці балансу навколишнього середовища.

Такий підхід відображає ідею про те, що ліси не обов’язково слід розглядати лише як природоохоронні території, відірвані від життя людей. Вони також можуть бути частиною фермерських господарств, продовольчих систем, джерел засобів до існування та культурних практик, якщо землекористування здійснюється сталим чином.

Таким чином мешканці планують протистояти масовій вирубці лісів. Вони кажуть, що птахи та інші тварини втрачають середовище існування, сім’ї втрачають частину природного середовища, що їх оточує, а громади стають більш вразливими до кліматичних змін.

Одна з найважливіших частин історії Хуанги полягає в тому, що збереження природи пов’язане із забезпеченням засобів до існування. Вона пояснює, що її громада отримала підтримку у вирощуванні какао, водночас взявши на себе зобов’язання відновлювати ліси та захищати місцеві дерева. Це важливо, тому що громадам потрібні способи заробляти гроші та забезпечувати себе продовольством, не залежачи від постійної вирубки лісів. Таким чином, какао, кава та інші культури можуть стати частиною ширших зусиль щодо переходу до сталого виробництва без вирубки лісів.