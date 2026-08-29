Українська розвідка викрила масштабну реконструкцію секретного російського військового біолабораторного комплексу на острові Лисий у Тверській області, яку розпочали за наказом Путіна у 2022 році. Попри офіційне прикриття «Центром експериментальної фізіології» для вивчення хвороб тварин, об’єкт працює в інтересах Міноборони РФ та шукає фахівців для роботи з патогенами I–IV груп, включно зі збудниками смертельних інфекцій. Водний простір навколо закритий, а безпеку об’єкта забезпечують ФСБ, ФСО та засоби ППО.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк в інтерв’ю Kyiv Post.

Андрій Черняк: Нам відомо, що комплекс біолабораторій на острові працює в інтересах міністерства оборони Росії. Його збудували ще у 1938 році. Тоді, принаймні офіційно, на об’єкті досліджували захворювання тварин.

Після розпаду СРСР комплекс поступово занепадав. Будівлі на острові руйнувалися, а слідів проведення ремонтних робіт не було.

Однак у 2022 році Росія за наказом Путіна розпочала масштабну реконструкцію комплексу — старі будівлі знесли, на їхньому місці збудували нові сучасні лабораторії. Нові будівлі зводилися з посиленим захистом для роботи з біологічними зразками та хімічними речовинами.

Тоді ж об’єкт визначили як важливий для «забезпечення обороноздатності та безпеки Росії».

KP: Офіційно об’єкт називається «Центр експериментальної фізіології» й має цивільне призначення. Що відомо про його реальне призначення та чому, на думку ГУР, цивільна назва може не відповідати характеру діяльності комплексу?

Насправді ще від початку функціонування цього об’єкта до нього було багато «питань» з боку іноземних розвідок. Ще у 1950-х та 1960-х роках ЦРУ у своїх звітах визначало його як можливий центр розробки біологічної зброї.

До того ж цікавим є його розташування — на окремому острові, куди немає доступу «зайвим очам». Об’єкти сільськогосподарського призначення, навіть ті, що працюють зі збудниками захворювань, зазвичай так не будують.

Кремль не став вигадувати щось нове й звів новий комплекс на місці старого — адже його розташування є вигідним з точки зору секретності та контролю доступу.

Хоча офіційно об’єкт перебуває у підпорядкуванні Федерального медико-біологічного агентства Росії, фактично він діє в інтересах міністерства оборони, а його захист покладено особисто на міністра.

Відновлення об’єкта збіглося з розбудовою іншого комплексу, причетного до розробки біологічної зброї. Це 48-й центральний науково-дослідний інститут міністерства оборони РФ під Москвою.

Реконструювати їх почали майже одночасно – фінансування виділили в межах однієї програми. Тобто вже на цьому етапі стає зрозуміло, що комплекси пов’язані.

KP: Які саме дослідження проводяться на території об’єкта? Чи йдеться про роботу з конкретними вірусами, бактеріями або іншими патогенами?

Офіційно на об’єкті досліджують хвороби свійських тварин — бруцельоз, туберкульоз та інші бактеріальні й вірусні захворювання.

Однак у травні ФМБА почало шукати на острів лаборанта, серед обов’язків якого прямо зазначена робота з патогенними біологічними агентами I–IV груп.

Згідно з російською класифікацією, до I групи належать агенти, що спричиняють особливо небезпечні та смертельні інфекції, які легко й швидко передаються від людини до людини.

До речі, знову ж таки, згідно з російською класифікацією, для таких захворювань відсутні засоби профілактики або терапії.

Росіяни відносять до цих груп збудників чуми, Еболи, віспи, сибірської виразки та інших небезпечних захворювань. Тож навіщо шукати такого спеціаліста для лабораторії, яка нібито займається вивченням хвороб тварин?

KP: Відомо, що з 2023 року акваторія навколо острова закрита. Що стало причиною запровадження такого режиму і чи пов’язане це безпосередньо з діяльністю лабораторій?

Так, це напряму пов’язано з діяльністю лабораторії. Кремль не хоче, щоб хтось туди потрапив і зафіксував, що там відбувається.

KP: Чи є інформація про те, які саме російські структури або підрозділи залучені до охорони об’єкта?

Об’єкт охороняють на найвищому рівні. Його безпеку забезпечують підрозділи Федеральної служби безпеки та Федеральної служби охорони, цілий гарнізон військових, а також зенітні комплекси й засоби радіоелектронної боротьби.

KP: Наскільки ця діяльність відповідає міжнародним зобов’язанням Росії у сфері заборони біологічної зброї?

Абсолютно не відповідає. СРСР підписав відповідну Конвенцію ще у 1972 році, однак це не завадило радянському керівництву продовжувати розробку біологічної зброї. Росія, як правонаступниця СРСР, ратифікувала цю угоду. Ба більше, вона входить до числа держав-гарантів цієї Конвенції.

Однак ані комуністичний Кремль, ані нинішній кланово-олігархічний режим не збиралися дотримуватися міжнародних домовленостей.

KP: У повідомленні ГУР згадується спалах ящуру великої рогатої худоби в Росії навесні 2026 року. Чи має розвідка дані, які дозволяють пов’язувати цей спалах із діяльністю російських лабораторій, чи наразі це лише одна з можливих версій?

Така версія існує, адже росіянам необхідно час від часу проводити «польові» випробування своєї зброї.

Згадайте, в якому режимі відбувалася боротьба з епідеміями. Людям нічого не повідомляли, худобу примусово вилучали та спалювали — усю без винятку, як хвору, так і здорову.

KP: Якими можуть бути наслідки можливої аварії на такому об’єкті для населення Тверської області та сусідніх регіонів?

Це буде катастрофа федерального рівня. Якщо агресивні хімічні речовини потраплять у воду, це призведе до загибелі всієї місцевої екосистеми. Далі забруднення поширюватиметься річками. Сотні тисяч людей можуть втратити доступ до питної води.

Якщо ж у воду потраплять патогенні мікроорганізми, слід розглядати найгірший сценарій розвитку подій. Навряд чи Москва попередить населення про аварію.