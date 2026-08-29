Біля Києва в селі Мила тривають пошуково-рятувальні роботи після влучання російського дрона та детонації боєприпасів. Наразі відомо про 37 загиблих, більшість із них — жителі пансіонату для людей старшого віку.

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага та передають із місця подій кореспондентки hromadske.

Речниця ДСНС уточнила, що наразі підтверджено загибель 27 людей. Інші 10 — непідтверджені, адже це рештки тіл, які виявили на місці російської атаки. Остаточно назвати кількість загиблих людей зможуть лише після ідентифікації.

Як повідомляють кореспондентки hromadske, найбільше постраждав пансіонат для людей старшого віку, і більшість загиблих саме звідси. У ДСНС заявили, що загинули щонайменше 27 жителів цього пансіонату.

Через російський удар і подальшу детонацію боєприпасів пошкоджено близько 130 будинків на декількох вулицях. У МВС повідомили, що 4 людей вважаються зниклими безвісти. Ще понад 40 людей постраждали.

Серед загиблих — голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він загинув в автівці, коли одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям.

Речниця ДСНС також повідомила, що у момент прибуття рятувальних підрозділів, «буквально в перші секунди», вдалося рятувати 10 людей, які перебували на вулиці та підвалах і не могли самостійно вийти. Надалі загалом за ніч разом із поліціянтами рятувальники евакуювали близько 400 людей.

У ДСНС також розповіли, що для ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників з інших регіонів. Наразі невідомо, коли зможуть завершити роботи, адже це ускладнюють повторні російські атаки.