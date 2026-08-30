Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.26 склали:
особового складу – близько 1 486 600 (+1 400) осіб
танків – 12 311 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 248 (+7) од.
артилерійських систем – 48 833 (+59) од.
РСЗВ – 2 072 (+2) од.
засоби ППО – 1 594 (+1) од.
літаків – 440 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 435 (+6) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 488 347 (+1 963) од.
крилаті ракети – 5 060 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 141 453 (+394) од.
спеціальна техніка – 4 614 (+6) од.
Дані уточнюються.